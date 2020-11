Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El costo de la vacuna rusa contra Covid-19, Sputnik V, será de menos de 10 dólares al mercado internacional.

Según el informe cada dosis de esta vacuna costará menos de diez dólares, y puesto que la Sputnik V consta de dos dosis el costo total será de máximo 20 dólares para la vacunación de una persona.

La vacunación con Sputnik V será gratuita para los ciudadanos rusos.

