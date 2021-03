Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Covid-19 alcanzó a la actriz y cantante Ivonne Montero, quien luego de someterse al tratamiento es otra.

Hace unos días Ivonne Montero compartió en su cuenta de Instagram que se contagió de coronavirus y al paso de los días hizo videos en los que mostró el avance de la enfermedad.

En algunos de los materiales que compartió se puede ver a la estrella mientras narra los dolores que el coronavirus le trajo, además de una molesta tos que no la dejaba hablar fluido.

«Lamentablemente el coronavirus me alcanzó. El primer día me dio dolor de cabeza, ya nunca más me volvió a dar, los globos oculares sí me dolían horrible por varios días y una tosecita ahí que es lo que tengo ahorita. Pero digamos que voy bastante bien. Estoy saturando muy, muy bien», dijo en un primer video.

Y añadió en un segundo video: «No está siendo fácil, toda esta semana he tenido fiebre, se me ha intensificado la tos. Ya me hicieron una tomografía y tengo daño pulmonar y ahorita tengo 39.2 de fiebre».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Al paso de los días, Ivonne Montero compartió el tratamiento que le suministraron, y en un video reciente compartió la bien que se siente y lo mejor que luce luego de luchar con la enfermedad.

«CONTENTA FAMILIA!.. el COVID cedió ..al 5to. de inicio del tratamiento intenso de del PROTOCOLO CDs contra COVID TODO DESAPARECIÓ DE GOLPE , las FIEBRES QUE NO CEDÍA , los malestares .. al mismo 5to. ya no fue necesario más paracetamol.. TODO ESTE TIEMPO BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA QUE ME RECOMENDABAN CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO DEL DIOXIDO DE CLORO.. AHORA ME ENCUENTRO MUCHO MEJOR GLORIA A DIOS 💜🕯💜» (sic), posteó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Por: Redacción/R