China (MiMorelia.com).- La tasa de mortalidad de hombres infectados por Covid-19 duplica la de las mujeres, según un estudio realizado en China, que establece que ambos géneros tienen las mismas probabilidades de contraer el coronavirus.

El estudio, publicado en la revista Frontiers in Public Health, analiza las diferencias que hay entre los pacientes hombres y mujeres y concluye que los hombres de mayor edad podrían necesitar cuidados adicionales y un acceso más rápido a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

La investigación encuentra que los hombres y las mujeres tienen las mismas posibilidades de contraer el virus, pero que los hombres son significativamente más propensos a sufrir los efectos severos de la enfermedad y a morir.

Why do men fare so much worse than women with #COVID19, much sicker, with 2.4 X risk of death, age-adjustedhttps://t.co/1TcNZfOwWc @FrontPubHealth Still a mystery; hormone trials mounted👇 (?? likely benefit)https://t.co/P90wPLmWjD pic.twitter.com/HGFCQXgIt3

— Eric Topol (@EricTopol) 29 de abril de 2020