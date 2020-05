Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Investigadores chinos analizaron el esperma de hombres infectados de Covid-19 y encontraron una que una mínima parte de ellos tenía el coronavirus en su semen, lo que abre una pequeña posibilidad de que la enfermedad pueda ser transmitida sexualmente.

El estudio, divulgado en la revista médica JAMA Network Open, fue realizado a 38 hombres hospitalizados con la enfermedad, encontró que seis de ellos o el 16 por ciento resultaron positivos para el SARS-CoV-2 en su semen.

