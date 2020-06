Estados Unidos (MiMorelia.com).- Greg Glassman, presidente ejecutivo de CrossFit, hizo un comentario desatinado al caso de George Floyd, afroamericano quien murió a manos a de un policía en Estados Unidos, lo que le costó que grandes marcas le retiraran el patrocinio.

Fue el pasado sábado cuando a través de su cuenta personal de Twitter, Glassman comentó un «It’s Floyd-19» a una publicación del Institute for Health Metrics and Evaluation en la que calificaron el racismo como un problema de salud pública.

Tras este comentario que fue repudiado por internautas, el gigante de artículos deportivos Reebok decidió poner fin a su acuerdo con CrossFit; anunció el domingo que hará efectiva la medida una vez que cumpla con su obligación contractual actual como patrocinador principal de los Juegos CrossFit de este año.

Por la tarde del domingo a través de la cuenta de CrossFit, Glessman pidió disculpas con una seria de tuits:

Floyd es un héroe en la comunidad negra y no solo una víctima. Debería haber sido sensible a eso y no lo fui. Pido disculpas por eso. Estaba tratando de pegarlo al

.@CrossFitCEO: «I, CrossFit HQ, and the CrossFit community will not stand for racism. I made a mistake by the words I chose yesterday.

My heart is deeply saddened by the pain it has caused. It was a mistake, not racist but a mistake.

— CrossFit (@CrossFit) June 8, 2020