Ciudad de México (Rasainforma.com).- Un grupo de conservacionistas creó un dispositivo llamado InvestEggator, que asemeja un huevo de tortuga, con un localizador GPS oculto, para rastrear traficantes que los sustraigan en playas de Costa Rica.

El dispositivo fue publicado en la revista especializada Current Biology, en la cual detallan que se trata de un dispositivo que funciona para rastrear a ladrones de huevos de tortuga, los cuales se venden en restaurantes como un manjar.

El InvestEggator fue creado por el grupo conservacionista Paso Pacífico, con sede en Estados Unidos, en colaboración con la Universidad de Kent, en Reino Unido.

Kim Williams-Gullen, científica afiliada a Paso Pacífico, fue quien concibió y diseñó los señuelos para participar en el Desafío Tecnológico de Crímenes de Vida Silvestre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que buscaba proyectos con avances tecnológicos para combatir la caza furtiva de vida silvestre.

Decoys were made of 3D printed housing, the same size, shape & texture as real turtle eggs, but were embedded with a GPS-GSM tracking device. We deployed these in nests vulnerable to poaching on four beaches, to test whether the technology would work (spoiler altert: it did!) /2 pic.twitter.com/uDLeEQA4HN

Para saber cuán bien funcionaría en la práctica, los señuelos impresos en 3D fueron colocados en 101 nidos de tortugas marinas en cuatro playas de Costa Rica.

Una cuarta parte de ellos fueron extraídos por cazadores furtivos, lo cual permitió determinar que la mayoría de ellos no salen del área local. Sin embargo, no se tenía permiso para realizar alguna acción legal.

Pheasey asegura que esta información les ayudará a enfocar sus esfuerzos de conservación en crear conciencia entre las comunidades locales.

En la actualidad, se usan huevos InvestEggator en varias playas de Centroamérica.

“those 2 probably were in my subconscious, so as soon as I had the idea I was like, ‘Oh like in ‘Breaking Bad,’ but smaller like in ‘The Wire,’’” Williams-Guillen said.

