Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La plataforma audiovisual Netflix anunció que creará series y películas basadas en las novelas fantásticas de “Las crónicas de Narnia”.

Bajo el acuerdo alcanzado por Netflix y The C.S. Lewis Company, los derechos de los siete libros publicados en la década de 1950 sobre el universo de Narnia quedan por primera vez bajo el paraguas de una sola compañía.

El jefe de contenidos de la plataforma Ted Sarandos, señaló que las amadas historias han resonado en generaciones de lectores en todo el mundo y agregó que las familias se han enamorado de personajes como Aslan y todo el mundo de Narnia.

En este sentido, indicó que “Las crónicas de Narnia” se ha visto previamente en tres adaptaciones cinematográficas: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005), Prince Caspian (2008) y The Voyage of the Dawn Treader (2010), que recaudaron más de mil 500 millones de dólares en la taquilla mundial.