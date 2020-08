Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de jóvenes trataron de imitar la “danza” de los Voladores de Papantla, sin embargo no todo salió como esperaban, pues uno de ellos salió volando por el aire.

A través de TikTok, 4 jóvenes al parecer intentaron copiar el ritual que anteriormente se celebraba como un culto a la fertilidad y también está relacionado con el sacrificio gladiatorio, hoy en día es uno de los espectáculos tradicionales y característicos de México, cabe mencionar que en el 2009 fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Hasta el momento, el video de estos jóvenes se volvió viral ya que al intentar dar vueltas en el aire como lo hacen los Voladores de Papantla, la joven de salió volando por el aire y cayó sobre las plantas.

Se puede observar a los jóvenes divirtiéndose, sin embargo, al accidentarse la mujer, sus otros tres amigos corren en su auxilio.

Usuarios de Internet piden no intentar la hazaña si no eres “Volador”, “No lo intentes sino eres de Papantla”, “Directo al infierno, me reí mucho. Espero que esté bien. Pero quien los manda” y “jajajajaja Santo madrazo”, estos son algunos de los comentarios en el respectivo video.

DO NOT try this if you’re not from Papantla ⛔️ pic.twitter.com/hF6vabOe9y

— Laura Martínez® (@miblogestublog) July 30, 2020