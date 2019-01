Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Un hambriento y violento criminal inicio un tiroteo en una sucursal de Taco Bell en la ciudad de Oklahoma debido a un ridículo motivo: no le dieron suficiente salsa picante.

Oklahoma man opens fire at Taco Bell after staff forget his hot sauce https://t.co/E4FKQTG7rG pic.twitter.com/rcl5C3bvm1

— Newsweek (@Newsweek) January 2, 2019