Está comprobado que las crisis generan oportunidades lo malo es que eso aplica tanto para las personas honestas y trabajadoras como para los gandallas y abusivos. Como ya sabes, este año 2020 ha sido sumamente negativo en muchos frentes. En el caso que nos compete, que son las tasas de interés, no ha sido la excepción. En Julio del año pasado, la tasa de referencia estaba en 8.25% y en este noviembre está en tan solo 4.25%

En semanas pasadas te expliqué cómo estamos en un mundo al revés con una tasa neta de inflación superior a la tasa neta de referencia lo que implica que tu dinero estará perdiendo valor aunque lo tengas invertido. Esta circunstancia ha impactado tanto a los ahorradores como a los inversionistas llevándolos a buscar alternativas más rentables.

Tasas muy bajas, inflación alta y crisis económica hacen el caldo de cultivo perfecto para que germinen “inversiones” supuestamente muy rentables y atractivas que se perciben como grandes oportunidades para las personas.

Justamente estamos en ese momento ya que cada vez se hace más frecuente que te salgan anuncios en internet acerca de inversiones que te pagan tasas de interés sumamente altas y es aquí donde debes de tener mucho cuidado.

Existen actualmente muchos charlatanes que, prometiendo ganancias extraordinarias, invitan a la gente a invertir con ellos como si fueran los poseedores del secreto de la riqueza inmediata.

Para evitar que te vayan a engañar te paso estos tips que debes usar como base de cualquier decisión de inversión:

La primera y más importante regla de las inversiones es “A MAYOR RIESGO MAYOR RENDIMIENTO”. La base de una inversión sin riesgo es la tasa de referencia que actualmente está en 4.25% Bruto que equivale al 2.80% Neto anual. A partir de ahí, mientras más suba la tasa querrá decir que el riesgo también lo hará. Así es… siempre… en todos lados… sin importar lo que te digan. El riesgo se divide principalmente en 2: El riesgo del instrumento o proyecto en el que vayas a participar y el riesgo de la empresa o persona que vaya a administrar tu dinero mientras inviertes en ese proyecto o instrumento. Si quieres invertir en CETES no tendrás riesgo por instrumento pero si lo haces mediante la empresa “Don Juanito Servicios de Inversión” entonces el riesgo de administración será altísimo y probablemente no vuelvas a ver tu lana. No existen inversiones de ganancia inmediata. Eso de hacerte rico sin arriesgar y sin trabajar solamente existe en los sueños de los huevones porque en el mundo real no. Si alguien, ya sea persona o empresa te ofrece tasas del 12%, 20%, 35% o más y te dice que es sin riesgo TE ESTA MINTIENDO. No existe, en todo el planeta tierra, un instrumento o proyecto que te genere eso sin correr algún tipo de riesgo. Si no le entiendes no te metas. Así como no te atreverías a comer, con los ojos tapados, una cucharada de algo si no sabes qué es; pues tampoco metas tu lana en algo que no sabes cómo funciona. Las inversiones digitales tienen riesgo y mientras más sofisticadas mayor lo será. Las criptomonedas, el forex, los crowdfunding, etc son alternativas de inversión novedosas y con potencial de muy buenas ganancias pero también de muy buenas pérdidas. Ten mucho cuidado, no todas son malas pero necesitas entender perfectamente cómo funcionan. Ante la duda siempre ponte en los zapatos opuestos. Si alguien te invita a participar en alguna inversión que te pague altos intereses y se te haga atractiva sigue este proceso:

a. Asegúrate de entender cómo funciona.

b. Pide que te expliquen de donde salen las ganancias.

c. Exige que te describan los riesgos que existen y los escenarios negativos que se podrían dar.

d. Finalmente ponte en los zapatos de la empresa o instrumento que generará las ganancias y responde estas preguntas. Si la respuesta a cualquiera de ellas es no, entonces no te metas:

i. Si fuera mi negocio ¿estaría dando las ganancias suficientes para mí y sobraría para repartirle a los que invierten?

ii. Si fuera mi negocio, ¿estaría invitando a extraños a ser parte de él?

iii. Si no salen las cosas ¿primero les pago los que invirtieron y yo me quedo al final aunque me toque perder?

Necesitas poner mucha atención en donde metes tu lana porque estoy seguro que estarás recibiendo muchas invitaciones y propuestas para participar e invertir en muchos diamantes que terminarán siendo espejitos. Si es demasiado bueno para ser cierto es porque no lo es. Ponte trucha y que no te vayan a chamaquear. Si te hacen alguna propuesta y la consideras atractiva pero no estás completamente seguro pregúntame y yo te explico si las ganancias que te ofrecen son viables y con qué riesgos o si de plano se la fumaron muy verde y nada más te quieren dar un pasón y un repasón.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/

rmr