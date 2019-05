Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El jugador de futbol Cristiano Ronaldo publicó el primer tráiler de su caricatura y anunció su cómic Striker Force 7.

Ronaldo es líder de un grupo de superhéroes, quienes no salen en el tráiler, que deben proteger la Tierra.

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! 👉 https://t.co/pq8lesrqYI 🔥 #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 4 de mayo de 2019