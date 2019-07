Madrid (MiMorelia.com/Redacción).- Este viernes la UEFA Champions League dio a conocer los nominados para el mejor gol de la temporada 2018-2019 y entre los nombres figuran el azulgrana Leo Messi y el delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo.

🚨 It's #GoalOfTheSeason time! ⚽️👑

🔟 UEFA competition golazos from the 2018/19 season. Which was the best?

📺 Watch the nominees and vote 👇👇👇

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 26, 2019