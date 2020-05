Ciudad de México (MiMorelia.com).- El actor Cristopher Uckermann se va del lado del grupo de personas que dicen que la pandemia de Covid-19 tiene un trasfondo o que simplemente no existe.

A través de sus redes sociales el exRBD ha dejado ver su postura acerca del tema, pues comparte algunos mensajes sobre la existencia, o no, del virus que ha por lo menos en México ha terminado con la vida de casi 4 mil personas.

El actor que dio vida a Diego Bustamante en «Rebelde»,compartió un tuit del científico Shiva Ayyadurai, quien no cree en la existencia del coronavirus y hasta él agregó un:

«El Deep State está utilizando una arma biológica real; el ciclo vicioso de la propagación del miedo para forzar al aislamiento social y al desempleo que inducen a la ansiedad y depresión para debilitar la salud inmune que impulsa la enfermedad y la muerte para alimentar el miedo. ¡Despertar a esta VERDAD es como GANAMOS nuestra LIBERTAD Y SALUD».

El Deep State del que habla Ayyadurai se refiere a una teoría de la conspiración que sugiere que la relación que existe dentro del sistema político de los Estados Unidos entre varios grupos de poder, lo que constituye un gobierno que oculta información a sus ciudadanos.

Otra de sus publicaciones son la invitación a ver un audiovisual que se titula:PlanDemic, una película sobre el plan global para tomar el control de nuestras vidas, libertad, salud y libertad, mismo que reportó el cantante que no se podía ver en nuestro país a lo que escribió: Eliminado… ¿Libertad de expresión?

Me asusta que no tengas un tantito de empatía con la gente que ha perdido familiares por el COVID-19 porque crees que sea una conspiración. Ponte en tu lugar, mira a tu alrededor y date cuenta de lo que esta pasando. No mames Christopher, no mames

— Enfrijoladas de Anahí (@SoyDeborahP) May 4, 2020