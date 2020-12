Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las actrices antagónicas más queridas y conocidas de la pantalla chica de la televisión mexicana, Ana Patricia Rojo, inició un nuevo negocio para salir adelante de sus gastos económicos ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

Luego de que se supiera que la actriz, Ana Patricia Rojo, ahora vente licuados de suplementos alimenticios fue criticada en redes sociales, sus detractores afirmaron en Internet que es “vergonzoso” su nuevo empleo.

“Empecé a trabajar a los cinco años. Soy una madre que está encargada de sus hijas al cien por ciento. Tengo una mamá que tiene cierta edad que también depende de mí”, dijo la actriz en una entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Patricia Rojo (@ap_rojo)

La actriz aseguró que para nada es vergonzoso vender licuados, debido a que es un trabajo digno y le aporta ingresos para el sustento de su familia, además de que está orgullosa de su nuevo emprendimiento.

Por ello, Ana Patricia envió un mensaje a sus detractores:

“No esperar nada más a que caiga el maná (alimento) del cielo o a que pasen las contingencias para poder volver a pisar un escenario. Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable ni para generar lástima por parte de ninguna persona”, dijo la actriz.

Por: Redacción/E