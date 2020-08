Ciudad de México (Rasainforma.com).- El empresario Ricardo Salinas Pliego es criticado en redes sociales por llamar “mal agradecida” a una exsocia de Fundación Azteca.

El dueño de TV Azteca escribió una introducción para la entrada de su blog, con el libro La Paradoja de la Prosperidad, de Clauton M. Christensen.

“En Grupo Salinas tenemos la misión muy clara: contribuir a crear Prosperidad Incluyente, es decir, que nos vaya bien a todos para que a México le vaya bien”, escribió el empresario en su cuenta de Twitter.

Una usuaria llamada Guadalupe Riojas reclamó a Salinas Pliego por haberla liquidado después de 18 años de trabajar allí, en plena pandemia de Covid-19 y siendo una persona vulnerable.

“Después de que me liquidaron de zopetón de tu Fundación (en plena pandemia, después de 18 años de hacer todo por tu misión y siendo vulnerable) ¿sabes? Saqué fuerzas sepa de dónde para cosechar todo lo que sembré pero ahora por mí (una socia que te importó poco)”, reclamó la mujer.

A lo que el dueño de Elektra respondió: “Me decepciona saber que eres una persona mal agradecida con quien te ocupó por 18 años. De haber sabido… tu salida era antes”.

“Ante eso, te escribí un correo de gracias. Mala onda que no lo viste. Tiempo antes hasta me los contestaste. Además di las gracias [a] tus colaboradores más cercanos. Aún así me pareció muy feo todo sobre la liquidación. Lo repetiré: gracias por los 18 años de trabajo, di resultados y fui muy feliz”, reviró.

Por: Salvador Gaytán/SJS