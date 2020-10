Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La prensa nuevamente se molestó con Yalitza Aparicio luego de que la actriz de Roma saliera huyendo de los periodistas en la alfombra roja de la entrega de los Premios GQ, según informó Radio Fórmula.

El periodista Gabriel Cuevas, en el programa “Fórmula Espectacular”, fue quien puso el tema sobre la mesa, al contar lo que sucedió cuando la prensa esperaba a la actriz para poder platicar con ella.

“Había algunas cámaras, entre ellas la de ‘Ventaneando’ y había más medios, cuatro cámaras más, pero ella (Yalitza) solo posa, todos le gritaban ‘Yalitza’, ‘Yalitza’ y ella sale corriendo, de una manera cero educada, los compañeros le decían, ‘Yalitza, Yalitza, detente tantito, vamos a platicar’ y ella huyó. Si no te gustan los medios, ¿para qué vas a una alfombra roja? Si vas a hacer tu trabajo, hazlo bien, no seas ridícula y cuando ves una cámara huyes”, afirmó Cuevas.

Sobre el tema, Joel O´Farrili, colaborador de Grupo Fórmula, explicó que, aunque Yalitza pueda tener una fobia a las cámaras es un asunto que debe solucionarse ya, pues es una figura pública.

«Una especie de pánico frente a las cámaras y la bronca es que tienen un problema de comunicación, porque ella podría explicar perfectamente que no le gustan las cámaras y creo que hasta cierto punto sería entendible, pero ella está capitalizando en un medio en donde la van a acompañar el resto de su vida, así que tiene que trabajar urgentemente en eso porque si no será un problema que no la va a dejar crecer como pudiera», indicó.

«Aunque ella tiene un largo historial de desencuentros y desplantes con los medios de comunicación a pesar de ello, su marca ha seguido vendiendo, la siguen buscando, contratando, los medios internacionales la siguen tomando en cuenta», agregó.

Por su parte, Gabriel Cuevas consideró que Yalitza Aparicio está lejos de vivir la inclusión que predica:

“Yalitza que habla de la inclusión, aplica y segrega a los medios, los etiqueta, ‘tú sí, tú no, tú sí eres inteligente, tú no, tú eres muy nice’, a ella no le gusta posar para el TVNotas o el TVyNovelas, ella para la Vanity, para Quién, para el Hola, las revistas más selectivas (…) si tu vienes con la bandera de ‘yo soy el ejemplo de que el Universo puede ser completamente incluyente’, ¿por qué te comportas de una manera tan selectiva?, ¿Por qué a un medio sí y otro no?”.

Por: Redacción/SJS