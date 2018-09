Por: Andrea Bocanegra/ @AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al no aceptar los dictámenes emitidos por la instancia, el Consejo Regulador del Mezcal en Oaxaca ha afectado directamente a la Unidad de Verificación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y con ello impedido el crecimiento del número de productores certificados en Michoacán y el país.

De acuerdo con la directora de la segunda Unidad de Verificación en México, Elisa López Loeza, el organismo de certificación no ha reconocido tres dictámenes entregados a mezcaleros michoacanos, cuyas producciones fueron debidamente inspeccionadas.

Esta situación, aunada a la tramitología que necesitan hacer los productores ante la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por mencionar algunas instancias, son los factores claves que han frenado el aumento de mezcaleros certificados en el país, pero sobretodo en Michoacán, sede de la Unidad de Verificación.

El que no estén reconociendo los dictámenes sí nos afecta, porque los productores por el temor no solicitan el servicio de la unidad, y esto ha afectado para que no trabajemos como se esperaría en el impulso de que más productores, sobretodo michoacanos, se integraran a un sistema de certificación formal