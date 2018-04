or: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La noche del pasado sábado el Cruz Azul perdió contra el América 2 a 1, en la jornada 13 de la liga de futbol mexicano, hecho que desató el enojo del portero José de Jesús Corona quien agredió a un camarógrafo.

Al finalizar el encuentro, el arquero celeste sostuvo una discusión con el árbitro centraldel encuentro, César Ramos, finalmente Chuy Corona se iba al vestidor cuando lanzó un manotazo al equipo con el que grababa un trabajador de Televisa Deportes.

PÉSIMO ❌ Corona salió furioso (como casi siempre cuando enfrenta al #América) y se desquitó con un camarógrafo… pic.twitter.com/H6FCUzTSqt — Luis Gavi (@Luis_gavi) April 1, 2018

Así de molesto salió Jesus Corona tras perder el clásico joven El portero asegura que es algo aislado y sin importancia @AztecaDeportes @futaztecadep pic.twitter.com/7mOObHGLNY — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) April 1, 2018

Al ser entrevistado, previó a salir del Estadio Azteca, el guardameta seleccionado señaló que el camarógrafo provocó la situación.

“Un camarógrafo se pone frente a mí con una sonrisa y no me pareció. Yo venía después de discutir un poco con el árbitro, se me hace que lo provoca el mismo camarógrafo. Que haga su trabajo, fuera de la cancha, pero no enfrente de ti con una sonrisita provocadora“, dijo Corona.

Finalmente señaló que tiene claro que no debe engancharse sino solo dedicarse a hacer su trabajo.

Corona asegura que el camarógrafo se estaba riendo de él: “El camarógrafo se puso frente a mi con una sonrisa y no me pareció, venía de discutir, lo provoca el camarógrafo, no es normal, con esa sonrisita retadora”. 🚂 pic.twitter.com/zynU0wvOu0 — PressPort (@PressPortmx) April 1, 2018

Su reacción desató críticas en redes sociales:

Admiro y respeto a José de Jesús Corona; pero lo de hoy al terminar el partido, es INACEPTABLE. En todo caso a quien tiene que reclamarle es a su propio equipo, a este infumable Cruz Azul. ¡Lamentable! // (#ra) — Ricardo Ayala (@Ricardoayala5) April 1, 2018

Intentas empujar al árbitro, agredes a un camarógrafo, insultas a tu rival, te pones a llorar contra el árbitro al final del partido. Y todavía quieres hacer un Moisés Muñoz? Eres una basura frustrada José de Jesus Corona pic.twitter.com/juaG8RDl9o — Renata Tovar🍏 (@RennisMarta) April 1, 2018

Por su parte, el Cruz Azul señaló que no se trata de la primera ocasión que un jugador tiene un incidente con el camarógrafo agredido, y dijeron apoyar a su arquero.