Todos los días en cualquier noticiero que veas encontrarás una montaña de información acerca de cuántos infectados van, cuántos recuperados y cuántos muertos. Lo que nadie dice es la cantidad de personas que se enfermaron sin tener ningún servicio o cobertura de salud así como tampoco cuanto cuesta enfermarse de Covid.

La diferencia ante un evento así es que, cuando llega y estás preparado tu única preocupación es recuperarte; en cambio, cuando te agarra desprevenido, aparte de lidiar con la enfermedad deberás ver cómo le vas a hacer para pagar todo lo que te estás gastando en la enfermedad.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros publicó el reporte que describe cuantos mexicanos, que tienen seguro, se han enfermado de Covid. Lo más importante del documento es lo siguiente:

Entre mayo y junio 3,467 clientes de las aseguradoras se enfermaron de coronavirus.

Todos se atendieron en hospitales privados generando gastos totales por 1,442 millones de pesos.

Esto quiere decir que cada asegurado se gastó más de 400 mil pesos para atenderse.

El paciente que más complicaciones tuvo se gastó, él solito, 15 millones de pesos en su tratamiento.

En este bimestre fallecieron 196 de los asegurados infectados.

Entre CDMX y el Estado de México concentran el 49% de los casos.

En Michoacán sólo 36 personas que tienen seguro se han infectado de Covid.

Solamente el 1.49% de todos los infectados del país tienen un seguro de GMM. Esto es totalmente alarmante.

De todos los mexicanos que se han infectado el 12.3% falleció. De todos los mexicanos asegurados que se han infectado, solamente el 6% falleció. No sabemos si se deba a que en los hospitales privados la atención sea más efectiva. Saca tú sólo tus conclusiones.

La última semana de Junio es la que más contagiados ha presentado.

La edad de los pacientes con seguro de GMM que más se infectan están entre los 40 y los 59 años. Esta misma edad es la que abarca al mayor número de fallecidos.

Los hombres asegurados han representado el 66% de los contagios contra el 34% de mujeres.

Ahora te platico lo grave. Cuanto cuesta, en promedio, atenderte de coronavirus en un hospital privado: Hospitalización sin complicaciones 330 mil pesos Terapia Intensiva 920 mil pesos Terapia Intensiva con intubación y soporte vital 1.3 millones de pesos

Para el caso de los fallecimientos de personas que tenían seguros de vida, tan solo el 29 de junio las aseguradoras pagaron 640 millones de pesos a los beneficiarios de las pólizas.

Si te fijas, los números que incluyen a los mexicanos que cuentan con un seguro de gastos médicos es muy pequeño pero las posibilidades de recuperación son del doble que aquellos que no cuentan con seguro. Puede ser porque, ante un servicio de salud pública saturado, los pacientes deben esperar mucho para ser atendidos lo cual incrementa gravemente el riesgo de complicaciones. En cambio, cuando te puedes atender en un hospital privado, la atención es más rápida, personalizada y por supuesto, como paciente, no es lo mismo estar aislado en una galera con muchos otros pacientes a estar en una habitación privada.

Lo más preocupante es el bajísimo número de mexicanos que cuentan con una póliza de Gastos Médicos Mayores. Si con una pandemia no entendemos que el patrimonio más importante que tenemos es la salud y que, si no contamos con los recursos para atendernos, podemos no sólo ponerla en riesgo sino la vida también. Los seguros de GMM son ahora muy baratos y el precio ya no debe ser un impedimento para contar con protección.

