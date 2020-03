Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Acatar y seguir las medidas preventivas por parte de las autoridades de salud para evitar propagar el virus Covid-19, o conocido como coronavirus, será clave para no tener paros técnicos en las empresas, ya que esto podría afectar la economía de México y Michoacán, coincidieron empresarios en entrevistas con MiMorelia.com.

Poco después de que el gobernador del estado, Silvano Aureoles diera a conocer acciones preventivas que se tendrán en la entidad para evitar la propagación del virus, el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), Carlos Enríquez Barajas, resaltó la importancia de que empresas y sociedad sigan las medidas de sanidad, ya que esto evitaría llegar a una fase de poner en cuarentena a toda la población.

Dijo que, en caso de llegar a esta fase de aislar en sus casas a toda la ciudadanía, en un país como México tendría graves consecuencias, por ejemplo, solo en la AIEMAC los 64 socios generan 80 mil empleos directos e indirectos en Michoacán.

“En caso de hacerse estos casos, habría impactos importantes al tener paros técnicos en las plantas de producción, aunque que también hay protocolos estandarizados, pero se tendrían impactos, esperamos llegar a ese punto”.

Explicó que una posible cuarententa tendría repercusiones económicas debido a que se “romperían” las cadenas de valor.

“Por el simple hecho de que nos quedemos en casa impactará en el consumo, ahorita tal vez no se note, por las compras de pánico, que no deberían darse tampoco, refleja que los números en el consumo sea positivo, pero al pasar los días (en cuarentena) comenzaremos a notar en algunos negocios que no habrá venta, en un momento esta cadena de valor llegará a la industria o manufacturas, también estamos pendiente de que eso no suceda”, manifestó.

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Morelia, Abelardo Pérez Estrada, comentó que tan solo en la organización empresarial que encabeza se generan 70 mil fuentes de trabajo en las 2 mil 500 empresas afiliadas, por lo que el tener una crisis sanitaria y económica no sería algo bueno para el país.

Resaltó la importancia de que las industrias y centros de trabajo también tomen medidas preventivas para no parar, pero, sobre todo, hizo hincapié en que la sociedad mantenga la calma, no haga compras de pánico y sigas las recomendaciones sanitarias.

“Tampoco podemos parar la economía del país, porque sería muy irresponsable que además de una crisis sanitaria, tengamos una crisis económica. Entonces, vamos a estar muy atentos al cómo se mantienen las fases de esta pandemia, estaremos muy atentos a las recomendaciones federales y estatales, en reuniones con las cúpulas empresariales para ver definir qué actividades llegan a suspenderse en el momento”, manifestó.

Por: Josimar Lara/R