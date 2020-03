Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de 3 años de ausencia en Morelia, el premiado cuarteto de saxofones Quasar (Quasar Saxophone Quartet), presentará el programa “electroseries”, una experiencia inmersiva y envolvente en la que convergen la música acústica y la electrónica. La cita es este viernes 6 de marzo, a las 8 de la noche en el auditorio del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS); la entrada es gratuita.

Este evento es parte de los festejos por el 15 aniversario de la fundación del CMMAS, que está ubicado en la plana alta de la Casa de la Cultura.

Quasar persigue su exploración del mundo del sonido en la era digital, presentando una selección de obras para saxofones de su serie Electro. El tratamiento del sonido en tiempo real, los marcos electrónicos, el video, la espacialización, las identidades virtuales: todos los medios para explorar el universo del sonido y brindar al público una experiencia inmersiva, distinta y desconcertante.

Con la máxima prioridad puesta en el proceso de colaboración entre artistas y compositores, la Serie Electro ya ha recibido tres premios Opus por la excelente calidad de sus logros. Las obras de la serie Electro se han presentado en todo Canadá, Estados Unidos, México, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Estonia y Suecia.

El programa en CMMAS consistirá en una selección de compositores canadienses e internacionales tales como: Alec Hall, Sylvain Pohu, Sergej Maingardt. El programa será completado por una pieza del compositor mexicano Homero Salazar.

Quasar Saxophone Quartet, originarios de Quebec, Canadá, son conocidos por su energía y audaz innovación. Los cuatro miembros de Quasar – Marie-Chantal Leclair, Mathieu Leclair, André Leroux, Jean-Marc Bouchard – han estado explorando las innumerables facetas de la creación musical desde la fundación del grupo en 1994.

Su repertorio es vasto; incluye música de cámara, improvisación, teatro musical y, más particularmente durante los últimos quince años, música mixta con electrónica en vivo, un área en la que ahora son reconocidos como líderes. Los integrantes de Quasar, han sido ocho veces ganadores de los distinguidos premios OPUS del Consejo de Música de Quebec.

Su objetivo es contribuir al enriquecimiento de nuestro patrimonio musical y proporcionar una plataforma para la nueva experimentación, exploración y producción musical. Quasar ha encargado con orgullo más de 150 obras en el transcurso de sus veinte años de actividad. Durante ese tiempo, ha actuado como un grupo en solitario con, la Orquesta Sinfónica de Montreal, la Orquesta Sinfónica de Winnipeg y la Filarmónica de Hangzhou, entre otros.

Miembro de Le Vivier y de Canadian New Music Network, Quasar cuenta con el apoyo del Conseil des arts et des lettres du Québec, el Canada Council for the Arts, el Conseil des arts de Montréal, la Fundación SOCAN y Vandoren.

Todas las obras que se seleccionan están diseñadas especialmente para el equipo multicanal del CMMAS, por lo que la experiencia del sonido y su movimiento en el espacio son superiores a cualquier otro espacio o auditorio. En todos los casos la entrada a los conciertos es gratuita. La cartelera puede consultarse en www.cmmas.org/eventos

El Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras opera gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, el Centro Nacional de las Artes y la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, unidad Morelia

Boletín/PO