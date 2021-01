Ciudad de México (Rasainforma.com).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de Maria Van Kerkhove, responsable de la gestión de la pandemia en la institución, declaró que las mascarillas de tela son confiables para aquellas personas menores de 60 años que no tengan problemas de salud.

En este sentido, detalló que incluso las mascarillas de tela podrán ser útiles para las nuevas variantes de coronavirus, puesto que la forma de transmisión es la misma.

