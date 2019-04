“En la adversidad conviene muchas veces tomar un camino atrevido”. Séneca Anneo (3 a.C. – 65 d.C.). Filósofo latino.

Cuando restan dos años y medio de la administración que encabeza Silvano Aureoles Conejo, inició otra serie de relevos en dependencias del llamado Gabinete Legal, con el arribo a la Secretaría de Gobierno del alcalde con licencia de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello y el ex procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, a la Secretaría de Seguridad Pública.

Está claro que Aureoles Conejo ha tenido serias dificultades para lograr y mantener una alineación “titular” con la que se sienta satisfecho; seguramente por ello los más de 80 relevos en diferentes niveles de las dependencias, aunque ha procurado mantenerse rodeado de los considerados sus más cercanos colaboradores y amigos como Pascual Sigala Páez, Juan Bernardo Corona Martínez, Carlos Maldonado Mendoza, Adrián López Solís, Julieta López Bautista, Antonio Soto Sánchez y ahora también de Martín Godoy Castro.

Es decir, podría concluirse que al moverlos de una dependencia a otra o incluso ayudarlos a ser legisladores o alcaldes, para que luego renuncien y reintegrarlos al gabinete, no lo han dejado satisfecho, pero tampoco les ha perdido la fe, ya sea por estrategia político-electoral o incluso, no encuentra de donde echar mano para fortalecerse.

Así que ante las dificultades que padece Michoacán en temas de gobernabilidad motivadas por la ausencia de liquidez, los conflictos sociales y en especial, la enorme problemática con el magisterio Democrático y los normalistas, sin olvidar la batalla que prevalece con el Ejecutivo Federal, ojalá que esta vez los ajustes en el gabinete resulten, considerando que adicional a los ya mencionados, vienen otros relevos y/o enroques en las secretarías de Educación y Desarrollo Social y Humano, por citar 2 ejemplos.

Vale destacar que la renuncia de Pascual Sigala, obedece a temas de salud y es de lamentarse la manera en la que Carlos Herrera dejó la presidencia municipal de Zitácuaro, para incorporarse a la secretaría de Gobierno. Resulta que ufano ha declarado que hizo una consulta, al más puro y criticado estilo de Andrés Manuel López Obrador, sin mayor rigor, pero sí en el ánimo demagógico de justificar su renuncia al voto popular.

Espero aprenda rápido para que no cometa más errores como el señalado, porque ha llegado a una oficina que debe funcionar de la mejor manera posible para ayudarle al gobernador a transitar la cuesta arriba de su administración.

En el caso de Martín Godoy, tendrá otra oportunidad para cambiar la imagen que prevalece en un importante número de michoacanos que no han dejado de vincularlo al ex comisionado Alfredo Castillo Cervantes, con la enorme sospecha que eso significa. Pero está claro que si bien al principio Aureoles Conejo no tuvo más opción que mantenerlo por algún compromiso, con el paso de los días se ganó su confianza, lo dejó en la procuraduría y ahora en Seguridad Pública.

Insisto, ojalá esta vez los cambios funcionen.

Por fortuna, hoy se ve una luz al final del túnel, luego de que el Ejecutivo Federal reculó de nueva cuenta para abrir la posibilidad de centralizar el pago de la nómina magisterial, que podría darle un poco de viabilidad a una administración estatal, que sigue arrastrando un déficit anual que supera los 5 mil millones de pesos.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.

cmongem@hotmail.com