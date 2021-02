Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cynthia Rodríguez le puso un alto a Toñita luego de que hizo algunas declaraciones que no dejaron bien parada a la también exparticipante del programa La Academia.

Y es que como se recodará, Toñita señaló a Cynthia de ser la responsable de frenar su carrera, lo anterior en el programa «Chisme no like», conducido por Elisa Beristein y Javier Ceriani.

Fue Cynthia quien aprovechó sus redes sociales para mandarle un mensaje a la también llamada «Negra de Oro».

«Disciplina y mucho trabajo, así cada día de mi vida y mi carrera. Aquí solo hay paz, respeto y buenos deseos para todos. Gracias por apoyarme siempre.», tuiteó la ahora conductora de Venga la Alegría.

¿Qué fue lo que paso?

El pasado martes Toñita acusó a Cynthia Rodríguez de interferir en su carrera para frenarla y para ello se valió de ejecutivos de TV Azteca.

En entrevista con el programa «Chisme No Like», Toñita dijo que mientras estuvo en el programa «Desafío de Estrellas 2» se dio cuenta del favoritismo a Cynthia Rodríguez.

“A mí sinceramente me tocó ver el disco que decía que la ganadora del ‘Desafío de Estrellas 2’ era Cynthia Rodríguez”, dijo Toñita.

Y añadió: “Mi nana en aquél entonces; cuando tienes un nano te va a cuidar a ti como artista, pero cuando éste no tiene nada que hacer, si no te necesita, puede ir a ayudar a alguien que no traiga nano. Entonces en aquél entonces mi nana fue a ayudar a Cynthia Rodríguez y a mi me dejó y me estaban pintando un ojo de azul y uno de verde hasta que me molesté y le dije que dónde estaba, le grité y Cynthia se burló de mí, de ‘jaja se le cayeron las cremas'».

Toñita no se contuvo y le contestó: «¿quieres que te rompa tu madr3?».

La cantante acusó a Cynthia de meterse para que no le grabaran un disco en Tv Azteca, y lo contó con estas palabras: «Me dijeron, ‘nos vinieron a contar que amenazaste a una compañera tuya, a ella y su familia y que les ibas a causar daño’, y yo, ‘¿en qué momento dije que amenacé a su familia? ¿En qué momento yo la golpee?’ Me dijeron que yo la había querido golpear y así me la dejaron caer, aunque suene feo, ‘te vamos a quitar el disco de Pérez Botija, te vamos a quitar la promoción, te vamos a congelar seis meses».

Te dejamos el video de lo que te hablamos para escuches de viva voz:

