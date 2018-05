Da judo plata a Michoacán en Olimpiada Nacional

Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com) La judoca Yunuén Vázquez Cortés le dio una medalla de plata a la delegación de Michoacán en la Olimpiada Nacional 2018; luego de caer en la final ante la representante de Jalisco.

El camino de Yunuén Vázquez no fue nada fácil, en su primer en su primer combate perdió ante la queretana Julisa Medina; después en su segundo encuentro le ganó a la hidalguense Mayra Callejas y venció a la también queretana Sandra Montes de Oca.

Estos resultados le permitieron calificar como segundo lugar de su grupo y en la Semifinal se enfrentó y venció a Angie Jiménez, de Nuevo León; pero en la final perdió por “Ippon” ante la campeona nacional, Montserrat Martínez, de Jalisco.

Pese a caer en la final, la judoca michoacana comentó que se siente satisfecha con la medalla de plata, ya que tuvo un entrenamiento arduo para volver a competir en una Olimpiada Nacional.

“Esta medalla de plata, se puede decir que me sabe a Oro, porque es la primera que logre en Olimpiada y me preparé mucho para este combate en particular, ya que mi rival de Jalisco me había ganado en el Nacional. En aquella ocasión me venció muy rápido y ahora sí sentí que tenía posibilidad, sin embargo al final me ganó y ahora tengo que seguir trabajando para poder convertir esa medalla en oro (en próxima Olimpiadas)”, declaró al finalizar el combate.

ZM