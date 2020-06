Ciudad de México (MiMorelia.com).- La actriz e influencer mexicana Bárbara de Regil ha respondido mediante sus historias de Instagram, por qué dijo “prieta” para referirse a algo feo en un reciente video que ella misma subió en sus redes sociales recientemente y que obtuvo serias críticas de racismo.

“Primero que nada yo no haría un video para lastimar a nadie, yo no soy racista, las personas que me conocen saben el ser humano que soy”

“Hablé de mi misma y dije ay que horror” dijo, porque le recordó a su época de adolescente, cuando se la pasaba en las camas de bronceado porque estaba de moda.

Explicó con un ejemplo que “es como si mi mamá se viera al espejo y dice: ‘Ay, qué gorda ¡Qué horror!’ y mi tía María al lado, dice: ‘Oye, ¿cómo te atreves a ofenderme?’ Mi mamá le diría ‘Oye, yo no te estaba ofendiendo a ti, yo hablaba de mí'».

#BarbaradeRegil piensa que es feo ser prieto porque fue prieta 2 segundos…. ya ni yo que lo he sido toda la vida Jajajaja. Ser prieto es chido. pic.twitter.com/6zVhvTIO8h — JVR (@JVR_224) June 7, 2020

“Yo no ofendí a nadie, pero a mi si me ofendieron directamente sin embargo he aprendido a cuidar más mis palabras” finalizó sobre el tema.

También aprovechó para hablar sobre otra polémica que la envolvió los últimos días sobre un video que circuló en Tiktok donde una fan le llama por teléfono para saludarla y De Regil le pide que deje de hacerlo.

Bien dicen que “Quien mucho presume, de mucho carece” Espero que este video les quite la venda de los ojos, como lo hizo conmigo, que manera de tratar a las personas que le enriquecen el bolsillo comprando su “proteína”o más bien su “bomba de sodio” QUE BÁRBARA!#BarbaradeRegil pic.twitter.com/Uq9kKF4KDz — Sandy Meneses3 (@kimberlyStoesse) June 8, 2020

“Filtraron mi número personal, me llamaban a todas horas del día y contesté en una llamada para decirles que no me llamaran por favor porque me hablaban como 50 veces seguidas y pedí que dejaran de hacerlo”.

Finalmente agradeció a sus fans con una recopilación de momentos felices y dijo estar contenta con su familia y amigos.

“Este canal es para motivarnos, cuidarnos y todo eso lo comparto con todo mi corazón para ustedes, acuérdate que como piensas, sientes, ámate con todo tu ser y contesto esto porque no iban a estar tranquilos hasta que lo hiciera”.

Por: Redacción/APMA