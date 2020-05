Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este viernes ya está pública la nueva canción «Qué maldición» del rapero Snoop Dogg y la Banda MS que desde que se anunció ha causado controversia.

A través de sus plataformas digitales desde temprana hora de este día dieron a conocer esta nueva rola que une a estos dos mundos de la música completamente opuestos, pero que demuestran que no hay límites para crear canciones en colaboraciones.

En spanglish, la letra habla de desamor y podría ser la nueva canción que se escuche en todos lados, pues la mayoría de usuarios en redes han dado el visto bueno a esta creación:

Yo con la nueva rola del Snoop Dogg y la Banda MS: pic.twitter.com/JUrez8ga4Y — Tu madrina Nebula (@nebula_atolli) May 1, 2020

Weyyy Snoop dogg con la Banda ms, cantando en español. pic.twitter.com/pryuy4CUj9 — Arely Cabrrr (@Arely10_4) May 1, 2020

Drake: ahí les va mi álbum, es lo mejor para empezar mayo con todo.

Snoop Dogg y Banda MS: Hold my beer… pic.twitter.com/0QioNeHnmr — Lil Feivians (@feivianss) May 1, 2020

Te dejamos una parte de la letra, a darle play y ¡échale mi Snoop!

Es que no sabes cuánto duele el amor

No sabes cuánto duele en el corazón

Es que el efecto que causaste en mí

La maldición de extrañarte.

La maldición de extrañarte

La maldición de extrañarte..

Every time you leave

There’s only one thing that I know

What’s that?

Baby yo te extraño

Redacción/rmr