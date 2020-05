Estados Unidos (MiMorelia.com).- La Oficina Forense del Condado Los Ángeles dio a conocer los resultados de la autopsia de Kobe Bryant y otras víctimas que murieron en el accidente de helicóptero en Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado 26 de enero.

El informe también detalla que el piloto, Ara Zobayan, no tenía ni alcohol ni drogas en su sistema.

La oficina forense estableció que la causa exacta del fallecimiento de las víctimas fue un “traumatismo con elemento contundente”, sufrido en un accidente del helicóptero comercial.

El accidente ocurrió la mañana del 26 de enero, cuando el grupo se desplazaba a la academia de deportes de Bryant para un torneo de basquetbol. El helicóptero se vio envuelto en una fuerte niebla cuando se estrelló contra una colina al oeste de la ciudad californiana.

Además de Bryant, también fallecieron Gianna Bryant, su hija de 13 años, dos de sus jóvenes compañeras de equipo, otras cuatro personas y el piloto.

La esposa del ex jugador, Vanessa Bryant, demandó en febrero a las compañías responsables del helicóptero por permitir que volara bajo condiciones climatológicas adversas, e incluyó en el caso a los beneficiarios del patrimonio del piloto.

