Estados Unidos (MiMorelia.com).- Autoridades estadounidenses dieron a conocer detalles de la autopsia realizada al cuerpo de la actriz Naya Rivera, quien fue encontrada sin vida en el lago Piru el pasado lunes luego de días de estar desaparecida.

A través de sus cuentas oficiales la Oficina de Sheriff del condado de Ventura hizo público el documento donde informan que la causa de la muerte de Rivera fue ahogamiento de forma accidental.

Además mencionan que no hay indicios en la investigación de que drogas o alcohol hayan jugado un rol en la muerte de la actriz, pero las muestras serán enviadas para pruebas de toxicología.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner’s Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 14, 2020