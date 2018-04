Dan a conocer escena inédita de ‘Coco’ (Video)

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El fenómeno en el que se transformó ‘Coco‘ sigue creciendo y ahora planean revivir sus glorias, esta vez con un nuevo video que se incluyó en la edición blu-ray de la película.

Esta escena llamada Welcome to the Fiesta, funciona como una especie de presentación de la Tierra de los Muertos que vemos en la película y se estrenó el mes de marzo pasado.

El clip muestra toda una representación llena de colores, flores, bailes, música, fiesta y hasta mariachis, los cual resume muy bien gran parte de la película. También capta a Miguel, el protagonista, disfrazado de mariachi.

Este corto capta la idea de que la muerte no es un trágico final, sino que es algo alegre y digno de festejo. Eso es justo lo que los directores Lee Unkrich (Toy Story 3, Buscando a Nemo) y Adrián Molina (El viaje de Arlo), quisieron transmitir y lo hicieron a la perfección.

Aquí te dejamos el video (libre de spoilers) para que lo veas y también corras a ver de nuevo la cinta.

ZM