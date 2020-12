Inglaterra (Rasainforma.com).- El futbolista mexicano Raúl Jiménez fue dado de alta luego de ser operado de la cabeza tras sufrir fractura de cráneo luego de chocar con otro futbolista en un partido.

Some good news from over the weekend…

Raul Jimenez has been discharged from hospital and is now resting at home with his family.#FuerzaRaul pic.twitter.com/0kjC54TqXG

— Wolves (@Wolves) December 8, 2020