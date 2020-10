Suecia (Rasainforma.com).- El Comité del Premio Nobel galardonó, en la categoría de Física a tres científicos por sus investigaciones sobre los agujeros negros. Se trata del británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez.

De acuerdo a la Academia Sueca, Roger Penrose recibió el galardón debido a su descubrimiento de que la formación de un agujero negro es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad.

Penrose, quien es profesor de la Universidad de Oxford “inventó ingeniosos métodos matemáticos para explorar la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y mostró que la teoría lleva a la formación de agujeros negros, esos monstruos que capturan todo lo que entra en ellos”.

En tanto, Genzel y Ghez fueron reconocidos por el hallazgo de un objeto supermasivo y compacto en el centro de nuestra galaxia. Cada uno de ellos trabajó con un grupo de astrónomos, que desde los años 90 investigan la región llamada Sagitario A* en el espacio, este trabajo dio la evidencia más fuerte hasta ahora de la existencia de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea.

