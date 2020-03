Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jorge y David, quienes fueron investigados por el homicidio del diputado perredista, Erick Juárez Blanquet, no recibieron ningún documento emitido por la autoridad competente que acreditará dicha liberación, externó el padre de uno de los afectados.

«Me siento un poquito confundido por la forma en que me los liberaron; me los liberaron, pero no tengo ningún documento que me diga que están libres de todo», refirió el ciudadano preocupado, quien agregó que no hay garantía de que no los vuelvan a molestar.

Los ahora exhonerados externaron que hay molestia contra los policías que los detuvieron: «Se nos hizo injusta la manera en que nos detuvieron; como comentamos muchas veces, a fuerza querían que nos declaráramos culpables«, mencionó David.

Los jóvenes explicaron que los uniformados los presionaron mucho, les torcieron la mano, los encerraron a solas y los jalonearon. Asimismo, manifestaron que al momento de ser abordados por los policías, jamás se les reveló el motivo de la detención.

«Íbamos a la tienda, de nuestro domicilio a la tienda son como 150 metros, y en la esquina nos detuvieron; fue como revisión, nos revisaron supuestamente y trépense pa’rriba», recordaron los perjudicados.

Relataron que después los policías los llevaron hasta donde estaba una camioneta blanca y ahí les comentaron lo del asesinato, luego los trasladaron a unas instalaciones para comenzar con el proceso.

Ante la prensa, los jóvenes resaltaron que no son de Jalisco y externaron su más sentido pésame a los familiares del diputado.

De igual forma, comentaron ser de Michoacán y de Oaxaca, respectivamente, y aclararon que son estudiantes de Derecho, personas honestas y trabajadoras, quienes no tienen relación con ninguna organización criminal.

Subrayaron que no quieren que su imagen quede manchada:»Para ambos es una situación vergonzosa, ¿por qué?, porque nos están tachando prácticamente de delincuentes, de personas que realmente nosotros no somos… O sea, nuestra imagen la están manchando. El día de mañana no podremos salir a las calles tranquilamente porque a lo mejor la gente nos va a señalar diciendo que somos unos asesinos, cuando en realidad no es así», concluyó Jorge.

Por: AgenciaRED113/rmr