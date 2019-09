Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La actriz Daniela Luján ha revelado la razón por la que dejó su carrera de cantante, y ahora sólo se dedica a la actuación.

Luján, quien tiene 31 años de edad, confió en entrevista para Gustavo Adolfo Infante que cantar no la llenó por completo, pues “no era como la pasión que siento como cuando estoy actuando”.

Empecé a cantar muy chiquita, me dejé como enrolar como por esta cuestión de ‘pues es lo que hago’ y las telenovelas tenían sus discos y hacía presentaciones, hasta que un día me lo cuestioné y entonces dije no pues no