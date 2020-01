Ciudad de México (MiMorelia.com).- La cantante Danna Paola decidió “aniquilar” al académico Gibrán luego que este la llamara culera mientras hablaba con su pareja Francely en La Academia.

Fue durante el pasado domingo que la cantante y actriz sacó las garras y le dejó en claro un par de cositas no solo al académico sino a cientos de personas.

Lugo de la interpretación de Gibrán, la también actriz debía dar su opinión y comenzó: “Gibrán pues es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado, creo que la verdad es que has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, que le has hecho caso a tus maestros, para mí ha sido maravilloso, tu dime, ¿así no soy culera contigo?»

Y aunque al principio el joven intentó negar el hecho, fue un video el que le recordó sus propias declaraciones.

Las cosas no quedaron ahí y es que con las uñas afiladas, Danna siguió: «Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras criticas te importan o te hacen crecer; que triste por ti por qué yo no sé a qué regresaste a este proyecto, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento, que podría ocupar tu lugar; así que sí lo que yo te digo para ayudarte y hacerte crecer, te hace creer que soy culera contigo, lo siento mucho, yo no vine aquí a ser tu amiga, ni a decirte lo que realmente quieres escuchar».

Danna cita a Lolita Cortés y pide que “ya no voten por él”

Hay una persona que realmente admiro mucho dentro del teatro musical, alguien que tenía una frase muy icónica la cual la verdad yo tomaba de broma pero creo que en este momento la amerita y no sé que opine el público pero ya no voten por él.

Luego del hecho y el desempeño del integrante de La Academia, Gibrán concluyó la noche siendo eliminado del reality show.