Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Recientemente, la actriz y cantante mexicana Danna Paola, reveló que en una ocasión fue drogada por unos jóvenes en un bar de Madrid, en España.

Danna Paola contó que luego de que un amigo fuera a visitarla a España, decidieron salir a una terraza a cenar, mismo lugar que por las noches funcionaba como bar.

“Me pasaron cosas horribles en Madrid en la primera temporada. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir a la calle, salir a las cuatro de la mañana, caminar y sin que me pasara nada, no sentirme insegura, pero un día pasó, eso es una experiencia muy loca porque fui a cenar con un amigo que llegaba de México y al día siguiente yo tenía llamado a las 8 am para grabar Élite, entonces nos fuimos a un lugar muy cool de Madrid que era un restaurante y a las 10 de la noche se abría y ponía un dj y era latino”.

Luego de que abrieran el bar, Danna Paola y su acompañante pidieron un gin tonic para compartir, y luego comenzaron a platicar con un grupo de latinos y a fumar “shisha”, sin embargo, el amigo que acompañaba a la cantante fue al baño y después de 10 min otro hombre se acercó y le preguntó “¿éste era tu vaso, no?”, por lo que Danna Paola no prestó atención y siguió bebiendo del mismo recipiente pero enseguida se sintió mal:

“Me empiezo a sentir muy mal, me mareo, medio sueño y dije, foco rojo y cuando estos hombres quisieron sobrepasarse con la situación de ¿te sientes bien? ¿te ayudamos?, les dije que no, que me tenía que ir, pero me sentía fatal, no me acuerdo qué pasó en el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo terminé en el hospital”.

La actriz hizo estas revelaciones en una entrevista con Yordi Rosado, donde finalizó con que sólo recordaba que alguien entró a su casa y de pronto vio a los paramédicos, “fue algo muy heavy porque entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidado”, al parecer todo esto habría sucedido cuando recién llegó a Madrid a grabar la serie Élite.

