Ciudad de México (MiMorelia.com).- Danna Paola se encontró a “Pablo” y no dudó en grabar el momento para después compartirlo en redes sociales.

Danna Paola coincidió con “Pablo” en un evento, y de tan feliz que se puso de haberlo hallado cantó su canción “Oye Pablo” y dijo algunas palabras.

Pero aquí lo curiosos es que Danna Paola aclaró que al que encontró es a Pablo Alborán, y dijo que estaba muy emocionada por haberlo hecho.

“‘Oye Pablo, yo no te estaba esperando’, oigan yo quedé muy en shock al verte Pablo; de verdad no acabamos de encontrar y te estoy buscando otra vez; estoy buscando a un Pablo”.

Pablo por su parte también habló del momento: “Familia me acabo de encontrar con Danna Paola, soy muy fan de Danna Paola no he grabado el encuentro porque me lo he disfrutao”.

Te dejamos a continuación el video del momento:

Danna persigue a Pablo

Pablo persigue a Danna 🤣🤭😏❤️@pabloalboran y @dannapaola cuando se encuentren que tal y nos regalan un dueto 🤔😏 pic.twitter.com/pqtIvxBhKy — Alboran Guate (@AlboranGuate) February 11, 2020

Por: Redacción/R