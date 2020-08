Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde abril del presente año a la fecha, de los legisladores que tienen competencia en Morelia, solo uno no ha parado y sorpresivamente es el diputado más joven de toda la legislatura, David Cortés.

Aunque al parecer diversas personas le han puesto el dedo por celo político, el diputado David en entrevista afirmó que no para y no parará de apoyar a su ciudad, Morelia.

“Al tomar protesta como diputado me prometí una cosa, darlo todo y marcar una diferencia en nuestra Morelia, por ello no he dejado ni dejaré de poner mi granito de arena por todos los morelianos que se ven afectados ante el nulo apoyo del Gobierno de la República y municipal, para combatir los estragos económicos del Covid-19” afirmó el diputado.

¡Nunca te detengas!No hay razón para no seguir a tu corazón. Posted by David Cortés on Sunday, August 9, 2020

“Para algunos es muy poco lo que doy, para otros es mucho, unos hasta me critican porque dicen que no tengo que estar en la calle cercano a la gente, pero no, por ahí no va la cosa, porque toda la clase política en general debe de volverse a ganar con hechos a la ciudadanía, pues si no creen en los políticos, es porque a pulso se lo han ganado”, comentó el diputado David.

“Desde el día uno de mi gestión no he dejado de trabajar, no he dejado de informar todas mis actividades y no he dejado de estar en las colonias de Morelia apoyando y aportando; yo no esperé a épocas electorales para apoyar a la gente, pues desde el día uno de mi gestión, repito, estuve, estoy y seguiré estando cercano a la gente” concluyó.

Boletín/R