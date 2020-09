Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace unos días se dio a conocer una fotografía de una persona que se dijo es “El Chavo metalero”, y en las últimas horas ha dado mucho de qué hablar, pero ¿de dónde vino?

Y es que seguramente has oído hablar o has visto en tus redes sociales sobre «El Chavo metalero«, pues bien, se trata de una persona que tiene mucho parecido con el famoso personaje de Roberto Gómez Bolaños.

Es Phil Claudio Gonzáles, quien fue bautizado recientemente como “El Chavo metalero” por el parecido que tiene con el personaje «El Chavo del 8».

El chavo del 8 creció y se volvió metalero 🤘🤘🤘🤘 pic.twitter.com/EX5bnydAPM — CLAU (@cl_fabiola) September 24, 2020

Phil Claudio Gonzáles es un músico profesional, que nació en Argentina, y que luego de que sus fotos fueron compartidas en redes sociales saltó a la fama viral.

“El Chavo metalero”, como ahora lo conocen, hizo un video en sus redes sociales en las que habló del tema, y aseguró que en otras publicaciones que no le molestan los memes, al contrario, se divierte con ellos.

Posted by Phil Claudio Gonzales on Sunday, September 27, 2020

«¿No se cansaron todavía? Hay muchas más, eh… Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos (…) Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear», escribió.

No se cansaron todavia ?? Hay muchas mas eh …Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo… Posted by Phil Claudio Gonzales on Thursday, September 24, 2020

