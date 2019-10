Por: Ariana Castellanos

Australia (Rasainforma.com).- Este domingo se realizó el vuelo comercial más largo de la historia, fue de Nueva York, Estados Unidos a Sidney, Australia y tuvo una duración de 19 horas y 16 minutos en el aire.

La aerolínea australiana Qantas fue la encargada de dicho vuelo, en él iban un total de 49 pasajeros y al menos ocho miembros de la tripulación. Cabe mencionar que también se trata del vuelo experimental QF7879 con el que se piensa evaluar la viabilidad de vuelos ultralargos.

Our very first #QantasResearchFlight has arrived at Sydney Airport with a total flight time of 19 hours and 16 minutes. pic.twitter.com/9aOOV3Nz2s

— Qantas (@Qantas) October 19, 2019