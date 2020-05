Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si buscas más actividades por hacer en esta cuarentena y eres fanático de la saga de Harry Potter seguramente esto te encantará, pues como parte de entretener al público han creado el #HarryPotterAtHome, que consiste en que actores de la película leerán capítulos de los libros de esta historia del joven mago.

Es a través del portal wizardingworld.com sitio creado por J. K. Rowling, escritora de los libros, para los seguidores de esta saga en la que se puede disfrutar de un primer video en el que Daniel Radcliffe, quien dio vida al mago en la versión cinematográfica, lee el primer capítulo «The Boy Who Lived» de la primera entrega, la piedra filosofal.

Surprise! We’ve got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.

And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator…⚡️ #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d

— Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020