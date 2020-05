Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El legendario músico Little Richard, considerado uno de los padres del rock and roll, murió este sábado a los 87 años en Estados Unidos, confirmó su hijo Danny Penniman a la revista Rolling Stone. Sin embargo, no dio a conocer la causa de su muerte.

Little Richard, pionero del rock & roll, falleció a los 87 años. pic.twitter.com/DXn1mmma9Q — Rolling Stone México (@RollingStoneMX) 9 de mayo de 2020

Little Richard, cuyo nombre real era Richard Wayne Penniman, fue uno de los primeros artistas afroamericanos de Estados Unidos que supo combinar con éxito la música góspel y el rythm and blues (R&B), ambos genuinamente negros, con los sonidos “pop” del mercado blanco estadounidense.

El resultado fue un tipo de música nuevo con más energía, en la que Little Richard golpeaba el piano con fuerza mientras los gritos de su voz ronca daban forma a la melodía.

A su vez, fue uno de los primeros cantautores del rock en entrar en el Salón de la Fama de Rock and Roll, en 1986.

Little Richard reflexionó en 2004 para Rolling Stone sobre el origen del rock & roll y su influencia en bandas como The Beatles y The Rolling Stones. «No creo haber recibido lo que realmente merecía»: https://t.co/Jeg72mAntP pic.twitter.com/KQ7gFf6cI1 — Rolling Stone México (@RollingStoneMX) 9 de mayo de 2020



Little Richard llevaba años enfermo: había sufrido un ataque al corazón, sufría una fuerte ciática y problemas degenerativos en la cadera.

Se le conoce por sus éxitos Good Golly Miss Molly y Tutti Frutti -que vendió más de un millón de ejemplares- y Long Tall Sally, que luego fue grabada por The Beatles.

Sus últimos trabajos de estudio fueron “Shake It All About” y “Little Richard Meets Masayoshi Takanaka”, ambos en 1992.

