Tailandia (MiMorelia.com/Redacción).- Antes de su coronación, el monarca Maha Vajiralongkorn ha decidido casarse por sorpresa con su guardaespaldas Suthida Tidjai, misma que será su cuarta esposa y la reina del país.

La general Suthida se convirtió en la guardia personal de Maha en 2014 tiempo en el cual iniciaron una relación sentimental (oculta), por lo que ahora han confirmado lo que hasta ahora era un rumor.

Suthida Tidjai será la cuarta esposa del monarca el cual tiene siete hijos, cinco hombres y dos mueres de sus anteriores matrimonios.

Thailand's new queen: flight attendant to bodyguard to royalty https://t.co/WAijUNZOaG pic.twitter.com/zSCBFDHNA6

— Reuters Top News (@Reuters) May 2, 2019