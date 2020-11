Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un pedacito de Sudamérica y su gastronomía estará en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, Michoacán, con el Festival Gastronómico Argentino, que se desarrollará en el Hotel Best Western Plus Posada Don Vasco, en donde se ofrecerán los mejores cortes de carnes cocinados a la parrilla con carbón.

Como cada año en el Best Western Plus Posada Don Vasco buscan innovar en el menú, por lo que en esta ocasión el chef Omar Estrada ofrecerá una gran variedad de platillos de Argentina, como carnes frías de primera calidad, jamones curados, empanadas de carne, jugo de carne con jerez, crema de cuatro quesos, pastas y los cortes de bife de chorizo, picaña, arrachera, por ejemplo.

Gonzalo Brockmann, presidente de hoteles Best Western, comentó que la idea de la Posada Don Vasco es ser el mejor hotel y por eso cada año ofrecen un festival gastronómico, tanto nacional como internacional, que en esta ocasión es de Argentina, por lo que invitó a los michoacanos a disfrutar de estos cortes argentinos, que además se unen a la oferta de pizzas, una paella valenciana y un brunch que incluye una barbacoa de la región de Pátzcuaro, lo fines de semana.

A su vez, Julio Rodríguez, director general de los hoteles Best Western, destacó que estos eventos son para ofrecer alternativas y consentir a los clientes, en este caso su paladar, por eso hacen festivales con comida italiana, oaxaqueña, veracruzana o de cabrito, con chefs reconocidos.

En ese sentido, el director de los hoteles comentó que quién guste podrá asistir al restaurante del Posada Don Vasco y se estima que tan solo por cada persona gastará un ticket promedio de al menos 350 pesos, aunque podría aumentar si deciden acompañar los cortes de carne argentino.

El chef Omar Estrada, quien además es el director del Hotel Best Western Plus Posada Don Vasco, aconsejó a aquellos comensales que no han tenido la posibilidad de degustar los platillos argentinos, que esta es una buena oportunidad para visitar Pátzcuaro y recomendó probar el bife de chorizo, el vacío con salsa chimichurri y su jugo de carne.

Los que quieran probar lo que ofrece el Festival Gastronómico Argentino, podrán asistir al restaurante del hotel en un horario de 14:00 hasta las 23:00 horas, a partir del 13 de noviembre al 12 de diciembre, aunque se podría extender si la respuesta es positiva por parte de los consumidores.

En este Festival Gastronómico se cumplen las medidas sanitarias correspondientes, ya que el hotel cuenta con los distintivos H de Higiene, Punto Limpio, M y Safe Travel de la Secretaría de Turismo Federal; asimismo, recientemente Trip Advisor les otorgó el reconocimiento Best of the Best 2020, como el mejor hotel de Pátzcuaro.

Por: Josimar Lara/SJS