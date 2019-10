Inglaterra (Rasainforma.com).- La conmoción se apoderó de Inglaterra y es que las autoridades localizaron un tráiler que al interior contenía 39 cadáveres, entre ellos un menor de edad.

Dicho tráiler se encontraba en una zona industrial en Grays, en el condado de Essex, al este de Inglaterra. Ahí, durante una inspección rutinaria, fue que se descubrieron los cuerpos.

Tras el reporte, la policía detuvo al conductor del camión, se trata de un joven de 25 años quien ahora es sospechoso de asesinato y ya es interrogado para determinar qué sucedió.

Reportes locales indican que la pesada unidad viajó desde Bulgaria y habría ingresado el pasado sábado a territorio londinense a través de Holyhead, Gales.

Andrew Mariner, responsable de la Policía local, señaló que el hallazgo fue a la 01:30 horas (tiempo local) e indicó que se trata de “un incidente trágico en el que una gran cantidad de personas han perdido la vida. Nuestras investigaciones continúan para determinar qué pasó”. Añadió que el proceso de identificación de cadáveres será un proceso largo.

Al conocer la noticia, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo estar “aterrorizado por este trágico incidente”.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 2019