Estados Unidos (MiMorelia.com).- Momentos de terror vivieron tripulantes de un avión, cuando uno de los motores de la aeronave se incendió en pleno vuelo; los minutos de pánicos quedaron registrados en video.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021