Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que Ben Affleck dejará el papel de Batman, Warner Bros ha comenzado ha buscar desesperadamente a un nuevo actor que dé vida a este superheroe de DC.

Mientras los fans de este personaje se muestran renuentes a aceptar al actor, los seguidores de Pattison están entusiasmados por este papel.

Los rumores estallaron con fuerza luego de que el diseñador BossLogic, creador de increíbles Fan Art sobre Marvel Y DC Cómics, compartiera una imagen de Robert Pattinson como Bruce Wayne, en el que se observa al actor con una sombra atrás de él con forma de Batman.

A choice that I never would have thought to try but been hearing some background chatter about Robert Pattinson being looked at, if the talks (source) are true then all of our predictions were wrong 👀😁 This might be your new Bruce #thebatman #batman pic.twitter.com/cNDKeRBzyb

— BossLogic (@Bosslogic) February 3, 2019