Ciudad de México (Rasainforma.com).- El mandamás del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Kevin Feige, informó que Deadpool 3 ya está en planeación y además, será parte del MCU.

En este sentido, Feige declaró en una entrevista para Collider, que la película mantendrá su clasificación para adultos, por lo que Ryan Reynolds trabaja en el guion, además de supervisarlo.

Good news! Kevin Feige confirms ‘Deadpool 3’ will be an MCU movie AND will be rated R! But you’re going to have to wait a bit to see it. https://t.co/CiOvWCATF9

— Collider (@Collider) January 11, 2021