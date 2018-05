Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Deadpool sigue dando de qué hablar, y esta vez encantó a sus fans al pedirle perdón al exjugador David Beckham por burlarse de él en la primera película, con todo y mariachi.

El actor Ryan Reynolds, quien da vida al “Mercenario Bocazas”, compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se ve Beckham en su casa viendo la escena de “Deadpool” en la que el antihéroe se burla de su voz.

Enseguida le llega un mensaje de texto de éste pidiéndole perdón, el cual el exjugador ignora con aire molesto. Sin embargo, de pronto alguien toca a la puerta, y al salir, se encuentra con el mismísimo Deadpool pidiéndole disculpas con un plato de galletas y un vaso de leche.

“No puedo estar enojado contigo”, le dice David Beckham a Deadpool en el video, que forma parte de la promoción de la secuela de la cinta de éste, que se estrenará en México el próximo 18 de mayo.

A true legend. Thanks #DavidBeckham for coming out to play. #deadpool2 pic.twitter.com/bEbcBC1t0H

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) May 11, 2018