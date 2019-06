Morelia, Michoacán (Boletín).- El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Antonio Soto Sánchez, se pronunció a favor de una auténtica división de Poderes en el país; ésta es una conquista del PRD y no pueden permitirse retrocesos.

Dijo que México no puede avanzar con consultas a modo, como la que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en 2021, para que la ciudadanía decida si continúa o no en su cargo, las que hace a “mano alzada”, en Durango, o incluso, las primeras que hizo para consultar el proyecto aeroportuario.

“A mano alzada el presidente (AMLO), consultó si continuaba o no el metrobús en Gómez Palacio, Durango, una obra en la que los diputados Federales habían canalizado 400 millones de pesos, entonces, ¡imagínense!, todo lo va a votar a mano alzada, con puros beneficiarios de programas sociales”, expresó Antonio Soto.

El dirigente del PRD en Michoacán, aseguró que esa no debe ser la democracia mexicana, pero además, -abundó-, “debe permanecer una auténtica división de poderes, el Ejecutivo no puede estar por encima del Legislativo o Judicial, debemos defender la soberanía de los Poderes, no puede recaer todo en una sola persona que es ahora el Ejecutivo, eso es un golpe a la democracia”.

Luego, Antonio Soto consideró que es muy grave esa intención de querer hacer la consulta en el 2021, porque la revocación de mandato es prerrogativa de ciudadanos, no de los gobernantes, pero además, es claro que busca un interés político.

Observó que si el presidente de la República, tiene aceptación de casi 80 por ciento, los ciudadanos votarán porque permanezca en el poder y luego buscar la reelección, eso es un riesgo para el país, es el principio del autoritarismo, finalizó el político michoacano.

PO